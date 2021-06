Fotograaf Ursula Jernberg is gefascineerd door stilte: ‘Je lijf functioneert bij rust beter en dan geniet je ook meer’

‘Zullen we even in de boomgaard gaan zitten.’ Met koffie in de hand steken we de zandweg over. Ursula Jernberg verhuisde in februari van Amsterdam naar de noordkant van de Veluwe. Het werd haar uitvalsbasis op zoek naar stille plekken. Om iets preciezer te zijn: plekken waar alleen natuurlijke geluiden te horen zijn. Ze hoopt er in oktober een fototentoonstelling van te maken en haar doel is mensen bewust te maken van het belang van stilte.

Tussen de appel- en perenbomen is het allesbehalve stil. Er klinkt een symfonie aan vogelgeluiden. Jernberg: ‘Het aantal decibels is hier de helft minder (31) dan in de buurt van Artis, waar ik in Amsterdam woonde.’

‘Zullen we even stil zijn’, stel ik voor. In een gesprek over stilte in de natuur, zou j..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .