Theoloog Mpho Tutu-van Furth: ‘Wijsheid is de uitnodiging om ons hart de ruimte te geven’

Ze groeide op in Zuid-Afrika, onder het apartheidsregime, en in het Verenigd Koninkrijk, maar woont nu of all places in Amstelveen, Mpho Tutu-van Furth, de jongste dochter van aartsbisschop Desmond Tutu. ‘Ik ben zo gezegend dat ik heb gezien wat het betekent benen onder je geloof te zetten.’

liefde

‘Liefde is de centrale deugd, ze is de basis onder al de andere deugden, die op een bepaalde manier allemaal uitingen zijn van liefde. In de christelijke canon zeggen we: God is liefde en God is alles in allen. Dat werd voor mij heel zichtbaar bij de oprichting van de Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation in 2011, de stichting die de nalatenschap van mijn ouders beheert en waarvan ik in de beginjaren directeur was. Mijn vader is bij heel veel verschillende doelen betrokken geweest: bij de antiapartheidsstrijd, bij de milieubeweging, bij de lhbt-beweging, hij bemiddelde in Noord-Ierland, hij nam het op voor de Palestijnen en voor de vluchtelingen in Ethiopië en Eritrea … Je zou bijna denken: waar staat deze persoon nu eigenlijk ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .