Originele huisjes: van ei tot boomstam

De vakantietijd staat weer voor de deur. En dat betekent dat veel mensen binnenkort op vakantie gaan. Of het nu gaat om een comfortabele campingplaats voor je caravan of een origineel huisje: tegenwoordig is er van alles mogelijk. Erg populair zijn vandaag de dag vakantiewoningen met een uniek ontwerp, zoals een helikopter als vakantiehuisje – dit kan in Wieringerwerf – bivakkeren in een hijskraan-hotel of een paar nachten in Hoenderloo in een ‘drakenei’ overnachten. Aandachttrekkende onderkomens zijn echter al decennialang in trek.

Op deze foto zien we een ei-huisje op de Veluwe, op 11 juni 1970. In welke plaats de foto precies is genomen, heb ik niet kunnen achterhalen. De foto is op internet niet te vinden, dus vermoedelijk bestaat..

