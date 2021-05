Populair sluiswachters-huis in Utrecht

Op huizenverkoopsite Funda speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: het voormalige sluiswachtershuis aan de Kanaalweg in Utrecht.

Wat maakt het huis excentriek?

Het huis is onderdeel van het historische sluizencomplex bij De Munt in Utrecht, volgens Punt Makelaars ‘een van de mooiste stukjes van de stad’. Op deze locatie is zo’n groot perceel (1.260 m2) bijzonder. Het gebouw heeft een heel eigen uitstraling, doordat dit het voormalige sluiswachtershuis is. Een extra detail bij dit Rijksmonument: de plafondbalken in de woonkamer komen oorspronkelijk uit het oude Centraal Station Amsterdam.

Waarom zou je hier willen wonen?

Je woont hier centraal en op een mooie locatie: tussen park Oog in Al en het Merwedekanaal. Ook heb je er alle ruimte. Niet alleen het perceel is groot, maar de woning zelf ook, met vier slaapkamers en twee badkamers. Verder is er ee..

