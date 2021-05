‘Ik ben een druk mannetje met lijstjes, ook op zaterdag’, zegt Frans Tijssen (66) chef van het team opinie bij het Nederlands Dagblad. ‘Ik heb lijstjes voor alles wat nodig is en voor alles wat ik leuk vind.’ Hij regelt op zaterdagmorgen vaak het commentaar voor maandag op pagina drie van de krant. ‘Ik begin met het nieuws van acht uur op de radio en neem dan vier kranten door om te bepalen, in overleg met de commentator, wat het beste onderwerp voor het commentaar van maandag is. Verder bereid ik mijn maandelijkse column over economie voor, of schrijf ik een recensie.’

Op het lijstje kan ook staan dat Frans de lamp in de schuur moet vervangen of een ander klusje in huis moet doen. Er is ook tijd voor ontspanning. Naar musea gaan of naar concerten, wandelen met vrienden of een klompenpad lopen met zijn vrouw. Frans speelt viool in een kamerorkest en oefent ook op zaterdag.

Nu Frans na dit weekend met pensioen gaat, is hij niet bang om in een gat te vallen. ‘Als ik meer tijd heb, wordt die moeiteloos gevuld. Via een preek van een gastvoorganger in onze gemeente ben ik betrokken geraakt bij een kerkplantingsproject in Amsterdam Nieuw-West, de Akergemeente. Tien jaar geleden verrees daar een enorme Vinex-wijk zonder één kerk. Nu zijn er zo’n zeventig leden.’ ◀

