Ouderenportret: ‘In het zendingswerk heb je een hoop humor en eigenwijsheid nodig’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Maarten van Staveren (75) uit Amerongen. Hij deed samen met zijn vrouw Hanneke jarenlang zendingswerk, onder andere in Thailand. Hij heeft het altijd belangrijk gevonden om over eigen grenzen te kijken en open te staan voor andere culturen.

‘Ik ben geboren net na de oorlog in Rotterdam-Noord en had een zusje die drie jaar jonger was. Het was een kerkelijk meelevend gezin, Nederlands-hervormd, en het geloof hoorde erbij. Ik wilde chemisch analist worden, maar het liep anders. Met een vriend ging ik naar een ‘rally’ van Youth for Christ in Rotterdam. Ik wist al veel van Jezus, maar Hij ging toen veel meer leven voor me. Ik kwam bij een christelijke jeugdvereniging, waar heel sterk de overtuiging leefde dat bij het geloof ook de zending hoorde. Het geloof heeft handen en voeten nodig. Dat ging daar heel spontaan en natuurlijk, en dat is ook mijn stijl geworden.

Ik ging naar wat nu de Evangelische Hochschüle Tabor heet in Marburg, waar het Nederlandse Evangelisch College banden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .