Mathias Rust landt in Moskou

Tijdens de nadagen van de Koude Oorlog, voerde een Duitse jonge waaghals genaamd Mathias Rust een stunt uit die wereldnieuws werd. Rust, achttien jaar, besloot met een klein vliegtuigje, een Chesna, naar Moskou te vliegen. Daar landde hij in de buurt van het Rode Plein. Deze actie, die hem gemakkelijk zijn leven had kunnen kosten, was bedoeld als opzienbarende daad om het belang van vrede tussen Oost en West te onderstrepen. Rusts actie heeft volgens historici het einde van de Koude Oorlog wel versneld. Rust kreeg een gevangenisstraf van 432 dagen, waarna hij terugkeerde naar de Bondsrepubliek Duitsland. Rust verkocht voor zo'n 50.000 euro de exclusieve rechten om hem te interviewen aan een Duits tijdschrift. Na Rusts terugkeer in West-Duitsland, ging het snel bergafwaarts met hem. In 1989 stak hij een vrouw neer, die weigerde op zijn avances in te gaan. Daarvoor kreeg hij tweeënhalf jaar gevangenisstraf. Midden jaren negentig had Rust enorme schulden gemaakt. Hij loste dit op door met de dochter van een rijke Indiase theehandelaar te huwen en zich tot het hindoeïsme te bekeren. Tussen 2001 en 2021 haalde Rust meermalen het nieuws, vanwege zijn betrokkenheid bij financiële delicten. Hij kwam een aantal keer in aanraking met justitie vanwege diefstal, het uitschrijven van ongedekte cheques en

oplichting.