'Ik wil Indische recepten behouden'

'Sinds ik kon praten, riep ik dat ik banketbakker wilde worden. Mijn familieleden vertelden daarom altijd van alles aan mij over eten, zolang ik me kan herinneren. Alle recepten in de familie kwamen mijn kant op. Toen mijn Indische oma overleed, kreeg ik haar oude notitieboekjes, vol recepten in haar handschrift en getypt op de typemachine. De kleinkinderen waren het er unaniem over eens dat ik ze moest krijgen.

Ik heb door die recepten altijd het idee dat mijn oma dicht bij mij in de keuken is. Toen ik jong was, was ik oma's schaduw. Ik luisterde altijd naar haar verhalen, mijn oma vertelde ook graag. Als de rest ging buitenspelen, bleef ik binnen bij haar in de keuken. Alles wat ze me vertelde, over eten en andere dingen, zoog i..

