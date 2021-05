‘De wereld van het vissen is een wereld waarin ik me veilig voel. Het is heel anders dan de

wereld waarin ik me normaal begeef.’ David de Vos (37) is als evangelist verbonden aan de Stichting Go and Tell. ‘Als ik vis, ben ik vaak alleen met mezelf in de natuur. Het is de ultieme ontspanning én spanning, want ik wil natuurlijk wel iets vangen. Het is de marge waarin ik inspiratie opdoe voor mijn andere leven. Ik heb nu een bootje waarmee ik de Randmeren bevaar. Ik ben specifiek karpervisser en teamlid van een hengelsportmerk, Faith Carp Tackle. Dat vind ik een beetje een knipoog want ik sta in mijn dagelijks leven in dienst van het geloof. Wat het merk uitdrukt, is dat als je niet gelooft dat je een karper gaat..

