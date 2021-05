Hoe maak je je tuin klimaatbestendig? ‘Ik heb gisteren de eerste kikker gespot’

‘Ik was meteen verliefd op dit huis’, zegt Celestine Kleijne over de vrijstaande woning in Steenderen die zij een half jaar geleden kocht. Het is een Finse woning, gebouwd in 1976 en grotendeels van hout. Van de tuin was zij niet gecharmeerd. ‘Er lagen tegels, er was gras en er waren borders. De tuin was dus groen, maar wel monotoon. Het viel mij op dat de struiken en planten weinig insecten en vogels aantrokken. Er gebeurde niets in de tuin.’

Ze besloot hovenier Loek Gorris te bellen die met zijn eigen bedrijf Eco-Care Hoveniers en Ontwerpers al 25 jaar niets anders doet dan natuurvriendelijke tuinen aanleggen. ‘Ik heb altijd gedacht: als ik ooit een tuin krijg, dan vraag ik Loek. Ik heb hem zes jaar geleden leren kennen toen hij bij mij..

