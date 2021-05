Met vier kinderen je best doen voor de planeet. ‘We douchen en stoken op hout’

In deze tuin zit een egel. Je ziet hem nu niet, maar vorige week kwam hij tevoorschijn van onder een stapel hout. Kiekeboe, uit het niets. Net wakker geworden uit zijn winterslaap. Tenminste, dat denkt JaapJan Boer (40). De egel komt als geroepen. Hij is namelijk de natuurlijke vijand van de slak die – ‘kijk, daar zit er één’ – veel te graag knabbelt aan de groenten in de moestuin. JaapJan legt de slakken nu één voor een in de buurt van die houtstapel en hoopt dat de egel ze opeet. Zelf wil hij ze niet doodmaken. ‘Dan heeft niemand er iets aan.’

Duurzaam leven. Je ziet beelden voor je van mensen die in zelfvoorzienende huizen wonen waar water wordt gefilterd met riet en stro. ‘En dat lukt ze dan ook nog!’, zegt Hendrine (35). ‘Voor ons is..

