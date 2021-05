Elsje Bruijnesteijn eet al twintig jaar planten uit de natuur. ‘Voor je proeft, eerst ruiken’

Tijdens mijn eerste wildplukwandeling heb ik in anderhalf uur tijd nog nooit zoveel geleerd over eetbare planten in een park. En geproefd! Maar … zet niet overal je tanden in. Er zijn een paar belangrijke regels.

Voorafgaand aan de wandeling stuurt wildplukgids Elsje Bruijnesteijn iedere deelnemer een stapel A4’tjes met informatie over planten die we kunnen tegenkomen, hoe ze smaken en een lijstje met wat je wel en vooral ook niet mag. ‘Neem nooit een grote rieten mand mee. Dat valt teveel op. Wildplukken is officieel verboden.’ Dat klinkt spannender dan het is. Het wordt gedoogd, als je niet meer dan een bakje van 250 gram vult. Vandaar dus geen grote rieten mand. Als je die vult, loop je kans op een boete van drieduizend euro.

We verzamelen om 13.00 uur bij het bankje voor de entree van kasteel Groeneveld in Baarn. Het park eromheen is een van de plekken waar Bruijnesteijn wildplukwandelingen leidt. We kuieren in het lentezonnetje achter haar aa..

