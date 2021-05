Theoloog en influencer Anne Marije Baars had niets met natuur en milieu, totdat ze een burn-out kreeg

Anne Marije Baars (30) is theoloog en influencer en had echt helemaal niets met natuur en milieu. Totdat ze een burn-out kreeg en ze erachter kwam dat de idealen die ze had, niet werkten. Nu heeft ze een Instagramaccount over minimalistisch leven met 26.200 volgers. ‘Ik ben nog steeds dol op spullen. Je mag genieten van mooie dingen, kom op, maar het kan anders.’