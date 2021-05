Schilderij van USS Mayflower onthuld

Op deze prachtige foto, gemaakt op 21 mei 1925, zien we de Amerikaanse president Calvin Coolidge en zijn vrouw in gezelschap van een aantal Amerikaanse matrozen. Het bijschrift bij de foto maakt duidelijk wat er hier aan de hand is en waarom deze foto is gemaakt. Bovenaan wordt gemeld dat het gaat om een bijeenkomst waarbij een schilderij van het schip de USS Mayflower gepresenteerd wordt, door de Australisch-Amerikaanse schilder Hayley Lever. Het schilderij werd onthuld in de Cabinet Room van het Witte Huis. Deze foto is dan ook vermoedelijk in de tuin van het Witte Huis gemaakt.

De USS Mayflower, gebouwd in 1896, is het privéjacht geweest van liefst vijf Amerikaanse presidenten, onder wie Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson en..

