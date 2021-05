Bioboer in de bonen

'Je bent er al? Da's mooi. Ik vraag mijn vader om de tractor even over te nemen, dan kom ik naar je toe. Zie je die grote notenboom op het erf? Haal ik even koffie, dan zien we elkaar daar.'

Het eerste contact verloopt telefonisch. Een beetje vreemd, maar wel praktisch. En met een akkerbouwbedrijf van een kleine honderd hectare, schat ik de wachttijd op een minuut of zes. Een mooie gelegenheid om die ‘goede grond' in deze alinea nader te duiden. Etymologisch gesproken is dat namelijk de vrije vertaling van Betuwe, zoals Veluwe voor ‘slechte grond' staat. En het is daarom dat het in deze Gelderse streek stikt van de telers. Jurrius is er een van de velen, maar ook een van het unieke soort - daar zul je h..

