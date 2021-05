‘Ik kan de uitbundige zang van de leeuwerik niet anders zien dan als het loven van God’

Het hangt een beetje van je geloof, of bijgeloof, af wat je wilt overnemen van de gedachte dat vogels verwijzen naar een geestelijke werkelijkheid. Maar een geliefde bezigheid is het wel. Vogels bewonen nu eenmaal het gebied tussen aarde en hemel.

Hoe graag christenen ook iets goddelijks in de nachtegaal zien, deze vogel was in middeleeuwse verhalen en voorstellingen vaak een geheime minnaar die ’s nachts komt, in het verborgene, die het daglicht niet kan verdragen, het symbool van de geheime liefde tussen twee partners die elkaar niet kunnen of mogen krijgen. Literatuurwetenschapper en vogelkenner Dick de Vos schrijft erover in zijn net uitgekomen boek Ode aan de nachtegaal. Een vogel, zo vertelt hij, die zelfs terugkomt in de b..

