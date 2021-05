Youtuber Alwin ging bijna ten onder aan zijn angsten: ‘Jezelf blootgeven is een vorm van dapperheid’

Duizenden mensen kijken wekelijks naar de video’s op het YouTube-kanaal Vet Gezellig. Toch is het leven van youtuber Alwin Ritstier (31) lang niet altijd ‘vet gezellig’ geweest. Al meer dan twintig jaar kampt hij met extreme angsten: op het dieptepunt durfde hij zelfs niet van de bank naar het toilet te lopen, uit angst voor een hartaanval. Twee jaar geleden besloot hij zijn angsten één voor één onder ogen te zien.

dapperheid

‘Vroeger zag ik bij een dapper persoon iemand voor me die alles aandurft en doet, iemand die bergen beklimt. In het dieptepunt van mijn angststoornis durfde ik niet meer naar buiten en zelfs niet meer van de bank naar het toilet te lopen. Nu ik dat wel weer durf, voelt dat niet per se dapper, het voelt gewoon normaal.

Sinds twee jaar zie ik wel steeds meer in dat dapperheid in andere dingen kan zitten. Je moet dapper zijn om anders te leven dan gemiddeld. Er wordt van mensen verwacht dat ze allemaal hetzelfde stramien volgen in het leven: ze gaan samenwonen, kopen een huis en hebben een 9 tot 5-baan. Ik doe dat niet, als youtuber ga ik mijn passie achterna en dat zie ik steeds meer als iets dappers.

Gek..



