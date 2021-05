Deze broers runnen samen een herenmodezaak. ‘Wij verschillen van elkaar, maar onze balans is goed’

Een maatpak is een uniform om de strijd om de gunst van de klant aan te gaan, vinden de broers Sander (43) en Martijn (42) Lusink. Ze runnen het familiebedrijf Oger, een keten van luxe herenmodezaken. Martijn: ‘Sander is het warme hart van het bedrijf, ik ben zakelijker, samen zijn we in balans.’

Het is de wereld van mensen die niet te klagen hebben over hun inkomen, die luxe herenmodezaak Oger bedient vanuit onder meer de vestiging in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. Met ‘personal advisors’, die ook thuis langskomen. Of in het Torentje in Den Haag, om demissionair minister-president Mark Rutte van passende kleding te voorzien. Hoewel de onderneming zich vooral toelegt op de verkoop van luxe Italiaanse kledingmerken als Cesare Attolini, Fray, Corneliani, Santoni en een eigen kledinglijn biedt, verkopen ze er ook casual kleding en maken ze er bedrijfskleding op maat. Naam en faam verwierf het bedrijf echter vooral met chique pakken, dassen, overhemden en handgemaakte schoenen. De onderneming werd in 1990 opgericht door Og..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .