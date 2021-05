Ouderenportret: ‘Een studie filosofie zette mijn wereldbeeld op de kop, ik kwam er niet uit’

‘In mijn jeugd woonde ik in Rotterdam, vlak bij de havens. Het was de tijd van emigratie: veel gezinnen vertrokken naar een ander continent. Ik ging als jongen vaak naar de schepen kijken en vroeg me dan af waar ze heen zouden gaan. Ik verlangde naar avontuur. Op mijn twaalfde ging ik naar een scheepvaartschool. Twee jaar later ging ik al stage lopen bij de tankrederij. Mijn eerste reis was op een sleepschip, dat naar Basel voer. We deden er twee weken over om daar te komen, maar de terugreis – stroomafwaarts - duurde maar drie dagen. Eenmaal terug wilde ik het liefst naar de zeeslepers in Maassluis, de oceaan op. Maar mijn vader zei: ‘Jij gaat niet de wilde vaart op”. Ik was toen nog maar veertien of vijftien.

‘In de loop van de jaren is mi..

