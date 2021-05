Jan Pronk is geluidstechnicus en politicus: ‘Je moet op beide plekken een open blik houden’

Jan Pronk is een geluidstechnicus met een eigen studio, in Veenendaal. Hij ziet zichzelf als een creatieve verloskundige. ‘Ik help artiesten om een baby op de wereld te zetten. Dat is het echt gaafste wat er is.’

Hij zit op zijn vertrouwde plek achter de geluidsknoppen in de TCC Studios (The Creative Collective), eigenaar en geluidstechnicus Jan Pronk (45). Om er te komen loopt hij dagelijks twee trappen op van evenementenlocatie De Basiliek in Veenendaal.

Pronk glimlacht van oor tot oor als hij vertelt over zijn werk. ‘Het mooiste bij een bevalling is het moment erna. Als de vijf vingers en vijf tenen geteld worden en artsen zeggen dat het kind gezond is. Zo voelt het ook als ik samen met mijn klant een project op de wereld zet. Dan ben ik trots op wat we gemaakt hebben.’

Hij was jaren geluidstechnicus bij een audiovisuele studio in Hilversum. ‘Het werk was leuk, maar ik voelde weinig aansluiting bij wat ik aan het doen was. Ik was bijvoorbeeld be..

