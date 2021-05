'Oma houdt van experimenteren'

‘Mijn oma Breun werkte vroeger in een bedrijfskantine. Als kind ging ik af en toe een broodje kroket bij haar eten, dat was natuurlijk een leuk uitje. Oma hield ervan om allerlei nieuwe gerechten uit te proberen. Iedere dag een broodje kaas serveren is tenslotte ook weer zo wat. Haar oosters broodje viel in de smaak bij de werknemers. Ik eet het zelf ook nog steeds graag, zeker wel vier keer per jaar. Het is niet moeilijk te maken. Allereerst snijd je een Turks brood in vier stukken. Daarna snijd je ieder broodje open en besmeer je de onderste helft met pindakaas. Daarop komen een plak kipfilet en schijfjes komkommer. Vervolgens leg je er een schijf ananas bovenop. Mijn oma schenkt altijd wat zoete chilisaus in het gat van de anana..

