Transcontinentale spoorweg VS voltooid

Op deze oude, maar scherpe foto zien we een historisch moment uit de Amerikaanse geschiedenis. Op 10 mei 1869 schudden spoorwegwerkers bij Promontory Summit in Utah elkaar de hand. Zojuist is het laatste stuk rails gelegd en de transcontinentale spoorlijn tussen de oost- en westkust van de Verenigde Staten voltooid. Hiermee werd het mogelijk om op één traject van het Amerikaanse oosten naar het westen te rijden met een stoomtrein.

De Transcontinental Railroad was de eerste transcontinentale spoorlijn ter wereld, als tenminste de 76 kilometer lange Panamaspoorweg, de Panama Railroad uit 1855, niet meegeteld wordt. Het project begon in 1862, dus tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, maar liep tegen een aantal beperkingen aa..

