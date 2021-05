'Je ziet dat de gezinnen steeds kleiner worden'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Monique Soeter (50) uit Ulft.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar geboortekaartjes en inmiddels heb ik er meer dan 25.000. In principe spaar ik alles, maar het moeten wel echte geboortekaartjes zijn, geen voorbeeldkaartjes van een drukkerij bijvoorbeeld. Mijn kaartjes heb ik niet in albums geplakt, daarvoor zijn het er te veel. Op zolder staat een aantal kratten en daar doe ik ze allemaal in. Als ik tijd heb om aan mijn verzameling te werken, pak ik er een krat bij en noteer ik van ieder kaartje de naam van het kindje en zijn of haar geboortejaar. Zo houd ik een hele administratie bij en weet ik precies wat ik heb. Op die manier krijg ik ook de ontwikkeling die geboortekaartjes hebben doorgemaakt in beeld. Op dit moment verwerk ik alle kaartjes uit het jaar 1949 en dat z..

