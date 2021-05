'Als er iets spannends om me heen gebeurt, ben ik in mijn element'

De jeugd van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Maria Wilbrink. Ze emigreerde vijf jaar geleden met haar ouders, broertje en zusje naar Oostenrijk, is avontuurlijk en creatief en wil na haar examen gaan studeren in Wenen.

‘In 2016 ben ik vanuit Lieren, een klein dorpje bij Apeldoorn, naar Oostenrijk geëmigreerd. Mijn ouders wilden al een paar jaar ergens anders wonen. Meer ruimte, meer natuur. Zeker mijn vader was er al een hele tijd mee bezig. Het was zelfs nog de droom van zijn vader geweest. Ze hebben over meerdere landen gedacht, maar uiteindelijk werd het Oostenrijk, waar we eerder al een stacaravan hadden. En dan specifiek Karinthië, omdat ze de bevolking hier het aardigst vonden. Ik was dertien jaar en dat was best een moeilijke leeftijd. Mijn broertje en zusje zijn jonger, die hadden minder opgebouwd in Nederland dan ik.

In Nederland zat ik op de Fruytier, een reformatorische middelbare school. In Oostenrijk zijn helemaal geen chris..

