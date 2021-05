Passagiersschip Lusitania getorpedeerd

De voorpagina van 'The New York Times' bericht over de scheepsramp, 8 mei 1915.

De voorpagina van The New York Times bericht over de ondergang van het Amerikaanse schip de Lusitania. Dit schip werd op 7 mei 1915 getorpedeerd door een Duitse onderzeeër. Voor de Verenigde Staten was deze gebeurtenis een belangrijke aanleiding om uit zijn isolement te treden en mee te gaan doen aan de Eerste Wereldoorlog. De Amerikanen gebruikten de Lusitania om zogenoemde 'admiraliteitsgoederen' naar hun bondgenoot Groot-Brittannië te verschepen, zoals munitie, wapens en ander oorlogsmaterieel. Tegelijk diende de Lusitania als passagiersschip voor mensen met geld. Onder de bijna 1200 doden die de scheepsramp..

