Nozems verstoren de dodenherdenking

Op 4 mei 2010 brak er tijdens de dodenherdenking op de Dam paniek uit, toen de iemand tijdens de twee minuten stilte plotseling begon te schreeuwen. De man, bekend geworden als 'de Damschreeuwer', werd opgepakt en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. De paniek had mede te maken met de aanslag in Apeldoorn, die een jaar eerder, in april 2009, gepleegd was op de koninklijke stoet. De spanning was de hele ceremonie om te snijden. De Damschreeuwer uit 2010, Gennaro P., was echter niet uniek. Bijna zestig jaar geleden, in 1962, gebeurde iets soortgelijks. Dat jaar zorgden Amsterdamse nozems ervoor dat de dodenherdenking niet zo respectvol verliep als je zou mogen verwachten. De nozems, een afkorting van 'Nederlandse onderdane..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .