Liefde voor kinderen in krottenwijken

Vijftien jaar geleden zat Remco Pijper (41) op de terugreis naar huis gedesillusioneerd in de trein. Dat wordt niets met Ellie, verzuchtte hij. De liefde kan toch niet van één kant komen? Toen belde ze plots. ‘Het was heel gezellig dat je er was, jammer dat je weg bent.’ Bij het eerstvolgende station keerde Remco gelijk om.

De ranke kerktoren in het Groningse dorp Niekerk staat er wat scheefgezakt bij. Maar, dat mag. Niet alle gebouwen stammen immers uit de Middeleeuwen. Het is een markant beeld te midden van de doorzon twee-onder-een-kap- en rijtjeswoningen.

In een daarvan zwaait de deur al open voor er aangebeld is. Met grote, glimmende ogen en een open blik verwelkomt Remco Pijper (41) zijn gast. Hij verzorgt de koffie, terwijl zijn vrouw Ellie aan de hoek van de houten eettafel schuift. De kinderen zijn naar school, vertelt ze. Alleen dochter Joanne (7) is thuis en bivakkeert boven. ‘Ze was niet zo lekker.’ Het gezin telt nog vier kinderen. Iris (15) is de oudste, ze is geadopteerd vanuit de Filipijnen, toen Remco en Ellie daar woonden en ont..

