Ouderenportret: ‘Lesgeven was soms evangeliseren zonder zeepkist’

‘Wat mij intrigeert in de geschiedenis is dat ogenschijnlijk kleine dingen grote gevolgen kunnen hebben. De aanslag op Adolf Hitler op 20 juli 1944 bijvoorbeeld mislukte doordat de ontsteking van slechts één pak springstof was ingesteld, maar het andere pak werd door de aanslagpleger vanwege tijdnood niet geactiveerd, en werd meegenomen en even later in de bosjes gegooid. Moet je toch eens voorstellen dat Hitler wel was omgekomen, dan had de Tweede Wereldoorlog een heel andere wending kunnen krijgen. Ja, ik ben een geschiedenisliefhebber. Ik lees veel geschiedkundige boeken en tijdschriften. Stapels en stapels liggen er hier in de woonkamer, ik pluis ze allemaal uit. En boven liggen de kamers vol boeken. Tot mijn pensioen was ik geschied..

