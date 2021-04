Recreanten trekken naar het boerenland. Zitten de boeren daar wel op te wachten?

De bossen lopen in coronatijd vol, het lege boerenland lonkt. Dat was zo’n beetje de boodschap van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap onlangs. Maar zitten de boeren wel te wachten op recreanten?

Eerst maar eens de proef op de som nemen. Een rondje van Barneveld naar Achterveld en weer terug. Aan de noordkant van de Barneveldsche Beek heen en terug via de zuidkant. Wat is er dan verleidelijker dan om zo snel mogelijk de drukte van de asfaltweg te verlaten en de rust van de natuur of het boerenland op te zoeken?

Natuurlijk zijn daar mogelijkheden voor. Er is buiten de asfaltweg welgeteld één plek waar wandelaars de Barneveldsche Beek over kunnen steken. Verder zijn er vele landweggetjes die er voor een wandelaar interessant uitzien, maar waar een bord bij geplaatst is. Een ruwe telling: vijftien keer ‘doodlopende weg’, tien keer ‘verboden toegang’, acht keer ‘eigen weg’ en dan nog een paar bordjes met ‘privéterrein’ erop; en dat al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .