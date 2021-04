Jeugdverpleegkundige Annemieke Goudkuil: ‘We gaan nu veel meer in gesprek met ouders’

Het raakt verpleegkundig specialist Annemieke Goudkuil als ouders van het ‘consternatiebureau’ spreken. ‘Het imago heerst nog dat het consultatiebureau wel even zal vertellen hoe ouders hun kinderen moeten opvoeden. Ik zet me ervoor in dat we in de jeugdgezondheidszorg veel meer náást ouders gaan staan. Ik weet het soms ook niet.’

Annemieke Goudkuil (37) uit Ermelo werkt 36 uur in de week in de jeugdgezondheidszorg, haar man werkt twee dagen per week en zorgt dus de meeste tijd voor hun twee kinderen van zes en zeven jaar. ‘We merkten dat wij daar allebei blij van werden, en de kinderen ook. Ik heb niet de rust om een middag aan de keukentafel te zitten knutselen bijvoorbeeld. Ik heb algauw zoiets van: ga maar even zelf spelen. Als ik thuis ben bij de kinderen, staat het eten op tafel en is de vaatwasser uitgeruimd als mijn man thuiskomt. Als hij een dag thuis is, zijn niet altijd alle huishoudelijke taken gedaan, maar heeft hij wel een heerlijke dag met de kinderen gehad. Fulltime werken past beter bij me. Ik word er gelukkiger van.’

Ze werkt al zo’n vijftien jaar..

