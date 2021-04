Van een afstandje zijn bollenvelden het mooist. ‘Ik heb de mooiste voortuin die je kunt wensen’

‘Mensen krijgen een rode waas voor hun ogen als ze die bloemen hier zien.’ Christine Pepping (68) schudt haar hoofd. Ze woont aan de rand van een bollenveld bij Egmond aan den Hoef. ‘Dan lopen ze niet eens naar dat dammetje daar, maar springen hier meteen over de sloot en rennen het veld in. Ik zie dat zó vaak gebeuren. En net zo vaak ga ik ze dan vertellen dat je niet zomaar het bollenveld in mag lopen. Het is óók onkunde. Mensen weten niet dat ze met hun schoenen eventuele plantenziekten van het ene veld meeslepen naar het andere.

‘Los van dat alles’, zegt Pepping: ‘ik heb de mooiste voortuin die je kunt wensen. En hij wisselt ook nog eens ieder jaar van samenstelling.’

Christine Pepping: ‘Ik heb de mooiste voortuin die je kunt wensen.’ - b..

