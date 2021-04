Vrolijkheid en verdriet op 30 april

Op deze foto zien we feestende en toeterende jongeren die – exact vijftig jaar geleden – op De Dam Koninginnedag vieren. Koninginnedag, sinds de troonsbestijging van Willem-Alexander in 2013 Koningsdag genoemd, vindt zijn oorsprong in 1889. Toen vond op 31 augustus, ter gelegenheid van Wilhelmina's verjaardag, voor het eerst een Prinsessedag plaats. Prinsessedag nam op veel plaatsen in Nederland de plek in van de traditionele oogstfeesten. Nadat Wilhelmina's vader in 1890 was overleden en Wilhelmina op de troon kwam, doopte men Prinsessedag om in Koninginnedag. Ieder jaar op 31 augustus werd er flink gefeest. Toen in 1948 Juliana aan de macht kwam, verschoof het Koninginnefeest qua datum van 31 augustus naar 30 april...

