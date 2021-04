‘Als je nooit leert om zelf na te denken over je seksuele waarden, zal je ofwel geen kaders hebben, of het zijn niet je eigen kaders’

Kun je seksueel autonoom zijn? Of zijn we allemaal, op welke manier dan ook, wel ergens ooit door iets of iemand beschadigd op seksueel gebied?

Tijdens het ophangen van mijn was kwamen deze vragen ineens bij me op, zoals ik dat wel vaker heb tijdens de plichtmatige bezigheden des levens. Ik moest denken aan een gesprek dat ik afgelopen zomer had met de zussen Marcella en Krista voor de podcast ‘Seks met sokken’. Zij maken voor de VPRO de YouTube-serie ‘De sekszusjes’ en toeren samen door Nederland om uit te zoeken hoe het met het seksuele welzijn van Nederlandse jongeren is gesteld.

We hadden het over de kaders die we mee hebben gekregen in onze jeugd. Zij waren heel vrij opgevoed, kregen weinig grenzen mee, niks was gek, ze mochten doen w..