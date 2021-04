Wie haalt de pan even uit bed?

‘Op zaterdag aten wij meestal patat, maar af en toe stond er ook bedrijst op het menu. Dat is rijst gekookt in melk, een pap dus. Gek genoeg aten wij dat als avondeten, maar als kind vond ik dat heel gewoon. Ik vond het ook lekker, want het is zoet. De bedrijst is echt nostalgie voor mij. De zaterdag was de enige dag in de week dat we televisie mochten kijken onder het eten, echt een gezellig familiemoment. Daar denk ik altijd weer even aan terug als ik bedrijst eet.

Het is een heel gemakkelijk recept. Je neemt een pan en spoelt die even om, dat zou ervoor zorgen dat de pap minder snel aankoekt. Vervolgens doe je een liter volle melk en 200 gram paprijst in de pan en dat zet je op het vuur. Je roert tot de pap kookt, neemt de pan va..

