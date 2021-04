'Psalm 121 is voor mij echt een bemoediging'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Ingrid Klip (61) uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar kaarten, boekenleggers en A4-posters met de bekende tekst van Psalm 121: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft”. Als ik een artikel over deze psalm lees, bijvoorbeeld in een krant of een tijdschrift, knip ik dat ook uit. Ik heb ongeveer honderd items met deze tekst en die heb ik netjes in showmappen gedaan. Het mooist vind ik de items waar ook een berglandschap op staat afgebeeld, want dan versterken de tekst en de foto elkaar.

Voor mij is deze tekst echt een bemoediging en een geloofsbelijdenis. Als ik te maken heb met teleurstelling, blader ik graag mijn mappen door om troost te putten uit de psalm. Ik hoop dat..

