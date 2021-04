Bakken met zuurdesem vraagt tijd en mildheid

Bryan Ford bakt in Bakken met zuurdesem broden uit verschillende keukens en kiest daarbij voor zuurdesem op basis van roggemeel. Dat meel even halen bij Albert Heijn lukte niet. Online via thuisbakkerswinkel was het met een paar dagen in huis. Daarna was het wachten tot de starter – het brouwsel waarvan je vervolgens zuurdesem kunt maken – rijp was.

Een starter maken, voelt alsof je nieuw huisdiertje hebt. Het ‘diertje’ woont in een pot die op een plek moet staan waar de temperatuur tussen de 21 en 26,6 graden Celsius is. Elke dag op een vast tijdstip moet het ‘gevoerd’ worden. Ondertussen moet goed in de gaten gehouden worden hoe het zich gedraagt. Hoe ruikt het? Maakt het belletjes? En op een dag adem..

