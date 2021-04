De non die ook Zuidas-advocaat is: ‘Liefde komt ook tot uiting in respect voor je wederpartij’

Isabella Wijnberg (36) gaat door het leven als ‘toegewijde zuster’ bij de Gemeenschap Emmanuel én ze is advocaat op de Amsterdamse Zuidas. De deugdethiek van Thomas van Aquino uit de dertiende eeuw hanteert ze als leidraad bij haar werk. ‘Het is zaak om voorzichtig te zijn met je woorden en alleen datgene te zeggen waarvan je werkelijk overtuigd bent.’

matigheid

‘De deugd ligt altijd in het midden, zo leerde ik toen we op de middelbare school De Virtutibus (Over de deugden) van Thomas van Aquino bestudeerden. Soms ga je te ver naar de ene kant, soms te ver naar de andere kant. Soms ben je te achteloos, op andere momenten overdrijf je. En hoe meer je daarmee oefent, hoe vaker je uiteindelijk in het midden terechtkomt. Thomas omschrijft deze ‘oefenschool der deugden’ als een ontwikkelingsproces, met de deugden als bouwstenen voor je goede eigenschappen. Ze helpen je om de juiste keuzes te maken. Dat vind ik een mooi beeld dat me altijd is bijgebleven.

Met temperantia in materiële zin: sober leven, heb ik weinig moeite. Maar matigheid qua aantal werkuren − dat ligt lastiger. Daarin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .