Jong en eigen baas

Hoe krijg je de foto’s van je telefoon naar je laptop? En hoe koppel je je telefoon met Spotify aan het bluetooth in je auto? Stan Kleinlugtenbeld (18, links op de foto) weet áltijd het antwoord op dit soort vragen, dus als zijn grootouders worstelen met hun telefoons, iPads en laptops, weten ze bij wie ze moeten aankloppen: bij hun kleinzoon. En die dacht op een helder moment: er zijn vast méér mensen die mijn hulp kunnen gebruiken. Dus schreef hij zich op 20 oktober vorig jaar in bij de Kamer van Koophandel. De naam van zijn eenmansbedrijfje: I Solve IT. Want dat is zijn business: IT-problemen oplossen. Een bijbaantje, maar dan in zijn eigen bedrijf.

Loek van Vilsteren (17) haakte al snel aan, als franchis..

