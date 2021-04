'Ik voel me een bloem die op het punt staat uit de grond te komen'

‘Na de basisschool in Nijkerk, het atheneum in Barneveld en een jaar Evangelische Hogeschool in Amersfoort ging ik theologie studeren in Utrecht. Daar kwam ik mijn latere vrouw tegen. Jannie is vijf jaar ouder en begon eerder als predikant, in Friesland. Na mijn afstuderen ben ik in een naburig dorp begonnen. In 2016 werden we samen naar dezelfde gemeente beroepen, de Gereformeerde Kerk in Genderen. Zelf ben ik twee derde van de tijd werkzaam, mijn vrouw één derde. In die verhouding verdelen we ook de diensten, de wijken en de dagdelen. Als de een werkt, zorgt de ander thuis voor de kinderen en het huishouden. We hebben een zoon van tien en een dochter van vijf. Ik wandel graag met hen en we doen in ons gezin graag sp..

