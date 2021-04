Zussen Maria en Tabitha wonen samen en gaan ieder weekend naar huis. ‘Met familie heb je een diepere band’

In hun jeugd verhuisden ze met het gezin van Zeeland naar Drenthe, hadden ze samen hun oppasadresjes en pakten ze een gezamenlijke hobby op: paarden. Nu wonen Maria en Tabitha Piet met elkaar in Groningen. ‘Wat hebben we eigenlijk veel gedaan met z’n tweeën.’

De zussen Tabitha (l.) en Maria Piet wonen samen in een appartement in Groningen.

Onze relaties kleuren ons leven. Op deze plek vertellen iedere week twee mensen over hun band.

Elk weekend gaan ze nog naar huis, de zussen Maria (25) en Tabitha (22) Piet, naar hun ouders in Een-West in Drenthe, op de grens met Friesland. Het ouderlijk huis staat een paar honderd meter van de weg af, in het buitengebied, je rijdt er over een onverhard pad naartoe. Thuisbezorgd komt er niet.

Het contrast met doordeweeks is groot. Dan wonen ze samen in een appartementje in de stad Groningen, op de tweede verdieping, met een balkon. Als ze daar een work-out doen, via YouTube, kiezen ze voor een neighbour friendly- variant: niet springen, veel squats.

Tabitha, aan de eettafel in Een-West: ‘Veel vrienden vinden het bijzonder dat we op onze leef..

