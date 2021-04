De pier van IJmuiden is een magneet voor vissers, vogelaars en dieren

Het boek Vogels van de Pier meldt dat op en rond de pier in de loop van de jaren 319 vogelsoorten zijn waargenomen. Dat is zestig procent van de soorten die in heel Nederland voorkomen. En dat dus op een stenen vlakte en een paar vierkante kilometer eromheen.

Dick Groenendijk (54) zit er op een afstandje naar te kijken. Bovenop een duin. Zijn duin. Het is een plekje dat hij met zorg heeft uitgekozen. Bij de reparatiewerf, die aan het duin grenst, vond hij wat tegels in een rommelhoekje en maakte er een plateautje van, zodat hij z’n stoel goed kon neerzetten. ‘Ik heb hier niet alleen mooi zicht op de vogels die op de pier landen of eroverheen vliegen, maar ook op het strand, als ze uitrusten. Het is een perfecte plek om, zoals nu tijd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .