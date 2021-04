Instelling van het Reinheitsgebot

In Kiel wordt in 1975 de afkondiging van het Reinheitsgebot nagespeeld.

De oudste nog bestaande warenwet, het Reinheitsgebot, is al meer dan vijfhonderd jaar oud. Op 23 april 1516 stelde de keurvorst van het hertogdom Beieren, Willem IV, een zuiverheidsgebod in voor bieren. Bepaald werd dat bier alleen gebrouwen mocht worden met de ingrediënten gerstemout, water en hop. Later voegde men gist als verplicht ingrediënt aan dit gebod toe. De reden dat Willem IV dit gebod instelde, had te maken met voedselschaarste. De hertog wilde tarwe en rogge bij het brouwen van bier verbieden, zodat er voldoende overbleef voor de noodzakelijke broodproductie. Het gebruik van andere granen en soms willekeurige toevoegingen leidde in het Heilige Roomse Rijk, de toenmalige Duitse gebieden, geregeld ook tot gevaren voo..

