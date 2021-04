De vrolijke orgelman Jan de Wit

Op deze foto zien we de voormalige beroemde Amsterdamse orgelman Jan de Wit. Deze orgelman was in meerdere opzichten een pionier. Zo maakte hij in september 1967 als eerste Nederlander gebruik van een gemotoriseerd draaiorgel. Op deze foto van 19 april 1974 zien we een vrolijke Jan de Wit, die zichzelf presenteert als de lijsttrekker van de Amsterdamse lokale Pierementspartij.

De Wit had zijn partij midden jaren zestig opgericht. Dat was een tijd waarin veel ludieke groeperingen op het politieke toneel actief waren. Denk aan de Kabouterpartij van Roel van Duijn of de Boerenpartij van de expressieve agrariër Boer Koekoek.

Orgelspeler Jan de Wit haalde in de jaren zestig regelmatig het nieuws met prikkelende uitspraken. Een daar..

