Ouderenportret: ‘Dansen was voor mij een fijne uitlaatklep, ik kon even alles loslaten’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Annie Stelling-van Rooijen (81) uit Woerden. Het overlijden van haar moeder op jonge leeftijd heeft veel impact gehad op haar leven. Ze komt nu pas aan het verwerken toe, onder andere door het levensverhaal van haar beide ouders op te tekenen. Dansen is haar passie en ze kocht op haar 75e nog een nieuw huis.

‘Joop leerde ik kennen op dansles toen ik 21 was. Dansen was echt een passie voor me. Ik haalde heel hoge cijfers en wilde graag wedstrijddansen. Joop en ik hebben dat één keer gedaan. Als het aan mij had gelegen, waren we naar Leiden gegaan om verder te leren dansen. Maar Joop dacht al aan de toekomst, wilde sparen voor ons leven samen. Dansen was voor mij een fijne uitlaatklep. Ik kon even alles loslaten en de ellende van thuis vergeten.

Sinds de vijfde klas hielp ik al mee met het zorgen voor mijn broertjes en zusjes. Ik ben de oudste dochter uit een gezin van negen. Mijn moeder is gestorven toen ze 46 was, ik was toen 24. Ik was verloofd, we hadden al een huis gekocht, maar ik zette m’n leven op pauze om voor mijn broers en zussen te ..

