Ga in april en mei niet met je hond naar het bos, zegt boswachter Arjan Postma

Honden in de natuur. Dat heet al gauw overlast. Wat moet je als hondenbezitter doen? In ieder geval niet in april en mei met je hond naar kwetsbare gebieden gaan, zegt boswachter en hondenbezitter Arjan Postma.

Arjan Postma: 'Op stranden is het nu goed toeven met je hond. Of in de uiterwaarden.'

De reden dat ik contact zoek met Arjan Postma (52) is een nieuwsbericht van half januari waarin boswachters melding maken van schade door loslopende honden in natuurgebieden. Het ging om een schaap dat op de heide bijna doodgebeten werd. En wel vaker hoor je berichten over honden, loslopend of niet, die de natuur zouden verstoren. Omdat het aantal honden groeit (een op de vijf huishoudens heeft er een) kan het geen kwaad om te weten hoe je je moet gedragen als hondenbezitter.

Postma legt het graag uit. Maar niet in het bos. Hoe leuk dat ook zou zijn voor Skipper, de achtjarige borderterriër die er ook vandaag bij is. Ze zijn onafscheidelijk. Ook als Postma het land in gaat voor lezingen of optredens in de media, Skipper gaat altijd mee. ‘..

