Tuintherapeut Rien Bogert: ‘Ik laat mensen ervaren dat er meer is dan wat zich in hun hoofd afspeelt’

Een bospad vrijmaken van blad, het gras maaien of een hut bouwen: allemaal activiteiten die Rien Bogert inzet in zijn werk als tuintherapeut in een behandelcentrum voor mensen met psychische klachten. ‘De tuin doet een appel op de gezonde kant van mensen.’

De glazen tuinkas waar hij zijn therapie geeft, ligt ietwat verscholen in het bos achter de twee behandelcentra van Eleos in Bosch en Duin. ‘Dat heeft zijn voordelen. Vanaf hier zie je de kliniek niet. In de kas mag je even vergeten dat je ziek bent’, legt Rien Bogert (63) uit. ‘De tuin doet een appel op de gezonde kant van mensen. Ik ben niet primair gericht op een gesprek, maar zet een activiteit in de tuin centraal. In de winter gaan we aan de slag met wilgentenen vlechten, in de zomer gaan we naar buiten om gras te maaien, te vegen, te harken en te snoeien.’

Hoewel dat eenvoudige bezigheden lijken, boort Bogert er toch vaak een diepere laag mee aan. ‘Ik ben na dertig jaar als tuintherapeut nog vaak in verwondering over wat tuintherapi..

