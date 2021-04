'Een jellypudding hoort bij de nasi'

‘Vanuit mijn slaapkamer in mijn ouderlijk huis keek ik de keuken in. Als ik mijn huiswerk zat te maken, kon ik precies zien wanneer mijn moeder begon met koken. Dan ging ik vaak naar haar toe om met haar te kletsen en toe te kijken hoe ze de maaltijden bereidde. Iedere handeling die ze deed legde ze aan me uit. Mijn volslanke moeder – het woord dik gebruikte ze alleen voor anderen - beleefde veel plezier aan koken en eten. Ze probeerde wel te lijnen, maar dat hield ze nooit vol. Toen ze ongeveer tien jaar geleden alzheimer kreeg, vond ze het nog steeds leuk om over recepten en eten te praten. Drie jaar terug overleed ze.

Als ik aan de gerechten van mijn moeder denk, springt haar nasi eruit voor mij. Dat stond iedere vrijdag op..

