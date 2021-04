Vrachtschip wordt gelost in Brielle

Beelden zeggen soms meer dan duizend woorden. Dat geldt zeker voor deze fraaie foto, die op 12 april 1932 gemaakt is in de oude Zuid-Hollandse vestingstad Brielle, ook bekend als een oude bedevaartsplaats. Aan de Turfkade in deze stad, zo zien we hier, wordt een vrachtschip gelost.

Het tafereel zelf is niet heel bijzonder. Het lossen van schepen is iets van alle tijden. Wat wel opmerkelijk is, is de prima kwaliteit van de afbeelding en de subtiele details die deze momentopname laat zien. Op de foto ontmoetten wat toentertijd normaal was en de moderniteit elkaar. Zo zijn er vier soorten vervoersmiddelen op deze afbeelding te zien: een vrachtschip, een paar fietsen, een paard-en-wagen en, voor die tijd vrij modern, een vrachtwagen.

