Veel mensen voelen ongemak bij het woord ‘geloof’, maar niemand wil ongelovig zijn, zegt deze stadsdominee

Tom de Haan (40) is de stadsdominee van Haarlem en gitarist/saxofonist in The Irrational Library, een rock-’n-roll-‘protestband voor moderne tijden’. ‘Haarlemmers van mijn leeftijd hebben geen benul van het onderscheid tussen een dominee en een priester.’

Tom de Haan: 'Er is niets leuker dan bijbellezen met mensen die niet in de kerk zijn opgegroeid. Het is frisser.'

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Hoop

‘In 2014, een jaar nadat ik voor de Protestantse Gemeente Haarlem begon te werken, wees iemand mij op The Irrational Library, een winkel in de Doelstraat met vintage kleding, poëzie en lp’s. Op de deur hing een briefje in het Engels met, vertaald naar het Nederlands: ‘The Irrational Library promoot zowel zonde als redding en wil je graag op allebei voorbereiden. Welkom’. Dat een winkel in Haarlem zulke zware termen gebruikte, vond ik direct interessant.

De joods-Amerikaanse Joshua Baumgarten bleek de eigenaar van de winkel te zijn. Inmiddels zijn we goede vrienden; hij is ook de voorman van de band The Irrational Library – waar..

