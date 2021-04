Amsterdamse vuilnisboot moet zware vuilniswagen vervangen om kades en bruggen te ontzien

Amsterdam wil af van de zware vuilniswagens in de binnenstad. Een proef met vuilnisboten moet uitwijzen of de grachten voortaan gebruikt kunnen worden voor de vuilophaal. Wethouder Ivens: ‘We moeten onze fragiele infrastructuur ontzien.’

Je vraagt je af waarom het niet eerder is verzonnen: huisvuil ophalen met speciale schepen op de Amsterdamse grachten. Die zijn toch gegraven voor goederenvervoer te water, maar de laatste tijd slechts benut door rondvaartboten en recreanten. Komende maanden experimenteert de gemeente twee keer per week met grote beunbakken langs kades in de oude binnenstad, stalen vaartuigen waar 80 kuub aan vuilniszakken in past (vier volle vuilniswagens). Een scheepje met elektrische aandrijving duwt de volle schuiten later naar een vuilverbrandingsinstallatie in de haven.

onveilige situaties

‘De binnenstad is overbelast’, zegt SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen, Reiniging) die komt kijken naar de proef. ‘Vuilniswagens zijn eigenlijk te groot voor de kra..

